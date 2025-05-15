Asya borsaları negatif seyrediyor (15 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Asya borsaları negatif seyrediyor (15 Mayıs 2025)

Asya borsaları, jeopolitik gerilimler ve ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle düşüşte. Japonya’da faiz beklentileri ötelenirken, Çin ve Hong Kong’a yaptırımlar ticari uzlaşmayı tehdit ediyor, piyasalarda belirsizlik hakim.

Asya borsaları, jeopolitik olaylar, gümrük tarifeleri ve gelecekteki tarife belirsizlikleri nedeniyle düşüş eğiliminde.

ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı katı tarifeleri kısmen ertelemesi, ancak bazı ithalat tarifelerinin devam etmesi, imalatçı firmalar için risk oluşturuyor.

Merkez bankalarının küresel ticarete temkinli yaklaşımı sürerken, para piyasalarında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) haziran için öngörülen faiz artırım beklentisi ekim ayına ertelendi.

Analistler, Asya’daki imalat merkezlerinin tarifelerden yoğun şekilde etkilendiğini, Japonya’da düşük gelen üretici enflasyonunun ise BoJ’un işini kolaylaştırdığını belirtiyor.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik füze programına destek sağladıkları iddiasıyla Çin ve Hong Kong’daki bazı kişi ve şirketleri yaptırım listesine aldı. Bu kararın, ABD-Çin ticaret uzlaşısıyla azalan gerilimleri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.790 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.622 puana geriledi.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kayıpla 3.386 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.474 puanda işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 81.114 puanda seyrediyor.

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