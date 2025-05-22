Asya borsaları negatif seyrediyor! (22.05.2025)

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının enflasyonu artırıp büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın "tarihin en büyük vergi indirimi" olarak tanımladığı tasarının bütçe açığını büyüteceği beklentisi risk algısını yükseltiyor.

ABD ekonomisine dair artan endişeler ABD tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep faizleri yükseltti. İhalede faiz yüzde 5,1 oldu. 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,11 ile 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, 10 yıllık faiz yüzde 4,61’i görüp yeni günde yüzde 4,59’da dengelendi.

ABD tahvil piyasalarındaki hareketlere duyarlı olan Asya bölgesinde dün ABD tahvillerindeki satış baskısının ardından pay piyasalarında da risk algısı yüksek kalmayı sürdürüyor.

Analistler, Japonya'nın ABD tahvillerinde en büyük alıcılardan biri olduğunu belirterek, tahvil fiyatlarındaki düşüşün Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

Bununla birlikte ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı marjında Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ile görüştü.

Söz konusu görüşmede Bessent ve Kato, küresel güvenlik ve devam eden ikili ticaret görüşmeleri dahil ABD ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilere dair önemli konuları ele aldı.

Döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiği yönündeki ortak görüşlerini yeniden teyit eden Bessent ve Kato, mevcut durumda dolar/yen kurunun temel ekonomik göstergeleri yansıttığını belirtti.

Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi PMI mayısta 49 oldu. Ülkedeki imalat sanayi aktivitesi önceki aya göre güç kazanmasına karşın zayıf kalmayı sürdürdü. Ülkede mart ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri ise aylık yüzde 13 ve yıllık bazda yüzde 8,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 36.955 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.594 puandan kapandı.

Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.380 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 23.560 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1 azalışla 80.815 puanda seyrediyor.