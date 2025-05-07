Asya borsaları sallanıyor: Ticaret görüşmeleri mi, Savaş gölgesi mi? (7 Mayıs 2025)

Asya borsaları, ABD-Çin ticaret müzakerelerine dair iyimserlik ve Çin’in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla hareketlenirken, Hindistan-Pakistan arasındaki jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin yetkililerinin tarife görüşmeleri için bir araya geleceği haberi ve Çin’in zorunlu karşılık oranlarını düşürerek piyasalara 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar dolar) likidite sağlayacağı açıklaması, piyasalarda olumlu karşılandı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 8 Mayıs’tan itibaren 7 gün vadeli ters repo faizini yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirirken, 15 Mayıs’tan itibaren zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşüreceğini duyurdu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in bu hafta anlaşma zemini arayacağı beklentisi, ticaret gerilimlerini hafifletebileceği umudunu artırıyor.

Ancak, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Pakistan, Hindistan’ın füze saldırılarında 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronu düşürdüğünü açıkladı. Hindistan, 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan ve Azad Keşmir’e füze saldırıları düzenlemişti.

Analistler, jeopolitik risklerin henüz fiyatlamalara tam yansımadığını belirtiyor. Japonya’da nisan ayı hizmet sektörü PMI 52,4, bileşik PMI ise 51,2 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 36.755 puandan, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.573 puandan kapandı. Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.337 puana, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 22.788 puana ulaştı. Hindistan Sensex endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 80.569 puanda işlem görüyor.