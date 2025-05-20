Asya borsaları tarife savaşında ne yönde gidecek? (20 Mayıs 2025)

Küresel piyasalarda, ABD’nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü gümrük tarifeleri müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü yatırımcıların radarında. Jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutlar, varlık fiyatlamalarını şekillendiriyor.

Asya’da Çin, ekimden bu yana ilk kez gösterge kredi faizlerini düşürdü. Yetkililer, Çin-ABD ticaret savaşının etkilerine karşı ekonomiyi korumak için para politikasını gevşetiyor; büyük devlet bankaları da mevduat faizlerini azalttı.

Çin’de gösterge faiz olarak kullanılan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR), 7 ay sonra ilk kez 10 baz puan indirildi. Ulusal Bankalararası Fon Merkezi’ne göre, 1 yıllık faiz oranı yüzde 3’e, 5 yıllık faiz oranı yüzde 3,5’e geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 artarak 37.514, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,06 azalarak 2.601 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.381, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 23.660 puandan işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 81.765 puanda seyrediyor.

Borsa haftaya yatay başladı (20 Mayıs 2025)