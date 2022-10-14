14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Asya borsaları yükseldi

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:06
Takip Et

Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi
+
Aa
-

Küresel piyasalarda artan risk iştahı Asya borsalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi yatırımcıların odağında yer alırken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne yönelik vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.

Makroekonomik veri tarafında, Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükseldi. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile tahminlerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,84 artışla 3.071 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,75 yükselişle 6.758 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primlenerek 2.212 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 3,25 artarak, 27.090 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 147,6 ile tarihi yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,54 yükselişle 16.640 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,89 artışla 58.320 puanda seyrediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
5
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
6
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.