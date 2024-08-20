Asya Borsaları yükselişte

Kaynak: Haber Merkezi
Asya Borsaları yükselişte

Asya-Pasifik piyasalarında yatırımcılar Çin'den gelen kredi faiz oranlarını ve RBA tutanakları karşısında yukarı yönlü hareketleniyor.

Çin'in kredi faiz oranları, beklentilere paralel şekilde bir yıllık LPR için yüzde 3,35 ve beş senelik LPR için yüzde 3,85'te bırakıldı.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ağustos toplantısının tutanakları bugün açıklandı. Toplantıda banka gösterge faiz oranını yüzde 4,35'te bıraktı fakat enflasyonun "hedefin üzerinde" kaldığını ve "kalıcı olduğunu" belirtti.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 oranında değerlenirken, geniş tabanlı Topix endeksi yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,87, küçük ölçekli Kosdaq ise yüzde 1 yükseliş gösterdi.

Ülkenin tüketici güveni ağustosta iki senenin en yüksek seviyesi olan 103,6'dan 100,8'e gindi;; Güney Koreli medya kuruluşu Yonhap bunun "ABD'deki durgunluk sıkıntıları ve ardından gelen hisse satışlarından kaynaklandığını" açıkladı.

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