Asya borsaları yükselişte

Kaynak: Haber Merkezi
Asya borsaları yükselişte

Asya piyasaları Wall Street'in yılın en kötü haftasını geride bırakarak yönünü yukarı çevirdi.

Asya-Pasifik piyasaları Salı günü, hem S&P 500 hem de Nasdaq'in toparlanmasını sağlayan Wall Street'teki kazanımları sonrasında yükselişe geçti.

Asya'daki yatırımcılar Çin ve Hindistan'dan gelen Ağustos ayı ticaret verilerini yakından izleyecek. Bir ankete göre, Çin'in Ağustosta ihracat ve ithalatının sırasıyla yıllık bazda yüzde 6,5 ve yüzde 2,0 oranında büyümesi tahmin ediliyor; bu da dört ayın en yavaş hızı olarak kayıtlara geçecek.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi ve Tayvan'ın Ağırlıklı Endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi.
Apple'ın başlıca tedarikçileri Hitachi ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hisseleri sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,56 artış gösterirken uluslararası alanda Foxconn olarak bilinen Hon Hai Precision Industry yüzde 0,87 gerileme kaydetti.

Çin Anakarası'nın CSI 300 endeksi yüzde 0,1 oranında hafif düşüş sergiledi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi.

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