Asya borsaları yükseliyor: Çin hariç pozitif seyir hakim (23 Nisan 2025)

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayacağını açıklaması ve tarifelerle ilgili müzakere iyimserliğinin etkisiyle pozitif bir hava sergiliyor. ABD piyasalarındaki alıcılı seyir Asya’ya da yansırken, Çin hariç bölge borsalarında yükseliş dikkat çekiyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yatırımcılarla yaptığı toplantıda mevcut faiz oranlarının sürdürülemez olduğunu ve Çin ile ticaret savaşında yakın zamanda gerilimin azalabileceğini belirtti. Analistler, bu açıklamaların bölgedeki risk iştahını artırdığını, bazı ülkelerin tarife müzakerelerinde anlaşmaya yakın olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun nisan sayısını yayımladı. Raporda, Japonya’nın 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1’den yüzde 0,6’ya, 2026 tahmini ise yüzde 0,8’den yüzde 0,6’ya düşürüldü. Çin’in büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4,6’dan yüzde 4’e, gelecek yıl için yüzde 4,5’ten yüzde 4’e çekildi. Hindistan’ın büyüme tahmini ise bu yıl yüzde 6,5’ten yüzde 6,2’ye, gelecek yıl yüzde 6,5’ten yüzde 6,3’e indirildi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya’da nisan ayı imalat sanayi PMI 48,5 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52,2 ile gücünü korudu.

Çin Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artarak 34.911 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselerek 2.525 puandan kapandı. Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.298 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 artışla 22.060 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 79.782 puanda seyrediyor.

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