Asya Borsalarına Çin etkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Asya Borsalarına Çin etkisi

Asya-Pasifik borsaları, Çin'in gösterge borç verme faiz oranlarını sabit bırakmasıyla genel görünümde düşüştü.

Asya-Pasifik piyasaları Çin'in bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmemesinden dolayı haftanın dördüncü işlem gününde geriledi.

Bir yıllık LPR şu anda yüzde 3,45 düzeyinde, beş yıllık LPR ise yüzde 3,95 seviyesinde bulunuyor.

Bu haftanın başlarında Çin Merkez Bankası, 1 yıllık orta vadeli borç verme faiz oranını yüzde 2,5'te sabit bıraktı.

Çin'in CSI 300 endeksi karar sonrasında kısmi düşüş sergilerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,23 yükselişle açıldı.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,23 oranında değerlenirken küçük ölçekli Kosdaq yüzde 0,11 oranında değer kaybı yaşadı.

Ülkenin en büyük konteyner gemisi HMM'nin hisseleri neredeyse yüzde 4 artış gösterdi.

Japonya'nın Nikkei 225 ve geniş tabanlı Topix sırasıyla yüzde 0,79 ve yüzde 0,85 düşüş gösterdi.

Tayvan Ağırlıklı Endeksi yüzde 0,13 yükselerek üst üste üçüncü günde de yüksek yeni zirveleri gördü.

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