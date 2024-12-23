Asya borsalarında Çin hariç pozitif seyir

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları izlenirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalarda etkili oldu.

Asya'da ise, ABD'deki fiyat artışlarının yavaşlamaya işaret etmesiyle oluşan olumlu hava, yeni haftada Asya piyasalarına yansıdı. Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa piyasalarının sığ kalabileceği beklentisini dile getirirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 39.173 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselerek 2.442 puana çıktı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 19.859 puana, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.356 puana geriledi. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 1 artışla 79.855 puan seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.