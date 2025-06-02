Asya borsalarında dalgalanma: Trump ve Çin gerilimi (2 Haziran 2025)

Küresel piyasalarda Trump’ın geçen hafta çelik tarifelerini artıracağını duyurması ve Çin’e yönelttiği suçlamalar, risk algısını yükseltiyor. Trump, Çin’in ticaret anlaşmasının büyük kısmını ihlal ettiğini söyleyerek, Başkan Şi Cinping ile görüşeceğini ve sorunu çözmeye çalışacağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü ise bu iddiaları “temelsiz” olarak nitelendirip, benzer bir suçlamayı Washington’a yöneltti.

Trump’ın Çin’e yönelik açıklamalarının ardından çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu karar, haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarındaki çelik üreticisi şirketlerin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Japonya’da Nippon Steel’in hisseleri yüzde 1,55, Kobe Steel’in hisseleri yüzde 1,50 değer kaybederken, Güney Kore’de Seah Steel’in hisseleri yüzde 7,85, Dongbu Steel’in hisseleri yüzde 5,69, Hyundai Steel’in hisseleri yüzde 2,84, Dongkuk Steel Mill Co’nun hisseleri yüzde 1,88 ve Ni Steel’in hisseleri yüzde 2,52 geriledi.

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Ayrıca, Güney Kore, Aralık 2024’te sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından Nisan 2025’te görevden alınan Yoon Suk Yeol’un yerine yeni devlet başkanını seçmek için yarın sandığa gidiyor.

Makroekonomik verilerde, Japonya’da bugün açıklanan mayıs ayı imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentileri aştı. Ülkede imalat sanayi faaliyetleri bir önceki aya göre artsa da zayıf seyir sürdü. Hafta sonu Çin’de açıklanan imalat sanayi PMI 49,5, bileşik PMI 50,4 ile beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI ise 50,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.463 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.698 puandan kapandı. Şu anda Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 23.041 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 81.125 puanda seyrediyor.

Çin’de “Dragon Boat” Festivali nedeniyle Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemler yapılmıyor.