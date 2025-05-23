Asya borsalarında karışık rüzgârlar esiyor! (23 Mayıs 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi planı ve ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler, tarifelerin büyümeyi yavaşlatabileceği korkusuyla piyasaları etkilemeyi sürdürüyor.



Asya’da Japonya’da beklentileri aşan tüketici enflasyonu, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) temmuzda faiz artışı ihtimalini güçlendirdi.

Japonya’da nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentileri geçti, yıllık bazda yüzde 3,6 ile tahminlere uydu. Çekirdek TÜFE ise yüzde 3,5 artışla öngörüleri aştı.



Analistler, Japonya’da tüketici enflasyonunun, özellikle çekirdek enflasyonun Ocak 2023’ten beri en yüksek seviyeye ulaşmasıyla, BOJ’un temmuzda faiz artırımı olasılığını artırdığını ifade etti.

Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile gümrük vergileri, diplomasi ve güvenlik konularında 45 dakikalık telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Ishiba, gelecek ayki G7 zirvesinde yüz yüze görüşme umudunu dile getirerek, Japonya’nın ABD tarifelerinin kaldırılması talebinin değişmediğini vurguladı.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarak 37.140, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşerek 2.592 puana geriledi.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.355, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yatay seyirle 23.555 puandan işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 81.656 puanda bulunuyor.

Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı (23 Mayıs 2025)