Asya borsalarında karışık seyir: ABD tarifeleri ve Güney Kore paketi etkili (15 Nisan 2025)

Küresel piyasalarda, ABD’nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir hava hakimken, Asya borsalarında ABD’nin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine yönelik tarife muafiyetleri piyasalardaki risk iştahını artırdı. Ancak, ABD’nin Çin’e karşı sert tarife tutumu , Asya piyasalarında karışık bir görünüm oluşturdu.

ABD’nin ticaret tarifelerini ertelemesi ve otomotivlere uyguladığı tarifelerde müzakerelere gidilebileceğine yönelik haber akışı sonrası, otomotiv hisselerinde yükseliş dikkat çekti. Japon otomotiv devlerinden Toyota, Suzuki, Subaru, Mazda Motors ve Honda ile Güney Koreli Hyundai Motor hisseleri değer kazandı.

Borsa güne yükselişle başladı

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping , ülkesinin ticaret politikalarını desteklemek amacıyla bölgesel temaslarını sürdürüyor. Xi, ihracata dayalı ekonomilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen ziyaretleri kapsamında Vietnam’ı serbest ve açık ticareti desteklemeye çağırdı. Öte yandan, küresel yatırım bankaları, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerini dikkate alarak , Çin’in bu yıla ait büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeler yaptı.

Asya piyasalarını destekleyen bir diğer önemli gelişme ise Güney Kore hükümetinin yarı iletken endüstrisine yönelik 23 milyar dolarlık destek paketi açıklaması oldu. Bu tedbirlerin, ABD yönetimi altında artan politika belirsizliği ve Çinli rakiplerin rekabeti göz önüne alınarak alındığı belirtildi.

Bu gelişmelerle, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 34.283 puandan , Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 2.477 puandan kapandı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.372 puandan , Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.260 puandan işlem görürken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 2,1 kazançla 76.735 puan seviyesinde bulunuyor.