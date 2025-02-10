Asya borsalarında karışık seyir: ABD'nin gümrük vergisi endişeleri (10 Şubat 2025)

Asya borsalarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararının beklendiği kadar agresif olmaması, Çin'deki risk iştahını artırıyor.

Çin'de, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş yeni yılda da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 azaldı. Tüketici fiyatları 23 aydır sıfıra yakın seyrederken, üretici fiyatları 28 aydır gerilemeye devam ediyor. Analistler, bu durumun deflasyon eğilimini sürdüreceğini ve Çin'deki borç riski ile gayrimenkul sorunlarının ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in US Steel'i satın almayacağını, ancak yatırım yapacağını duyurdu. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, bunun bir satın alma değil, yatırım olduğunu açıkladı. Ayrıca, Japonya'dan ithalat için ek gümrük vergisi getirilmesi halinde misilleme yapılacağını söyleyemeyeceğini belirtti.

Asya borsalarında karışık seyir: Çin teknoloji hisseleri yükselişte

Japonya'nın dış ticaret dengesi aralık ayında 62,3 milyar yen fazla verdi ancak beklentilerin altında kaldı. Cari işlemler hesabı ise 1,1 trilyon yen fazla ile öngörüleri karşılayamadı.

Haftanın ilk işlem gününde, Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisselerindeki artış dikkati çekiyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.620 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyirle 2.521 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 artarak 21.504 puandan işlem görürken, Çin'deki Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,5 artışla 3.318 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 azalarak 77.319 puanda kalmaya devam etti.

Borsa haftaya nasıl başladı (10 Şubat 2025)