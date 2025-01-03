Asya borsalarında karışık seyir: Çin faiz düşüşü satışları derinleştiriyor (3 Ocak 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir hakimken, Çin’in 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş satış baskısının artmasına yol açıyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin alacağı kararlar ile dünyanın önde gelen ekonomilerinden gelen durgunluk sinyalleri belirsizliği artırıyor.

Enflasyonla mücadele sürerken, resesyon ve enflasyon arasında sıkışan dünya ekonomileri, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayacak Donald Trump’ın uygulamayı planladığı tarifeler, yatırımcılar arasında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

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Analistler, Çin tahvil faizlerindeki düşüşü, deflasyon riski ve ABD ile beklenen ticaret savaşları nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla ilişkilendiriyor. Çin’in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,6 seviyesinin altına gerilerken, bu durum hisse senedi piyasasında satış baskısını artırıyor.

Çin ekonomisindeki zayıf büyüme, deflasyon riskinin artmasına yol açarken, küresel ekonomiye olası etkileri de merak ediliyor. Ayrıca, bölge genelinde güçlenen dolar karşısında para birimlerinde değer kaybı gözleniyor. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,8 artarak 2.442 puana, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükselerek 19.704 puana ulaştı.

Japonya'da tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 3.220, Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,3 düşerek 79.720 puan seviyesinde işlem görüyor.

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