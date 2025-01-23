Asya borsalarında karışık seyir: Çin yükseliyor, Güney Kore endişeleri artıyor (23 Ocak 2025)

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel sektör tarafından yapılacağını açıkladığı 500 milyar dolarlık yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamaması risk iştahını desteklerken karışık seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında, Çin'de yetkililerin pay piyasalarını canlandırmanın hükümet çapında bir çaba olduğu yönündeki açıklamaları risk iştahını destekledi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, yaptığı açıklamada, halka açık şirketlerin hissedar getirilerini iyileştirmek için daha fazla hisse senedi geri alımı yapmaları ve temettülerini artırmaları için teşvik edileceğini söyledi.

Analistler, ABD yönetiminin uygulayacağını söylediği ticari tarifelerin ülkedeki şirketlerin karlarını etkileyeceğine işaret ederek, hükümetin pay piyasalarında ortaya çıkabilecek zayıflıkları dengelemek istediğini belirtti.

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Güney Kore'de ise 3 Aralık'ta sıkı yönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, savcılığa sevk edilirken, ülkedeki siyasi kriz, risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 130,9 milyar yen fazla ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 39.958 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.515 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.685 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselişle 3.235 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 artışla 76.562 puanda bulunuyor.

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