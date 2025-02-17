Asya borsalarında karışık seyir: Gümrük vergileri endişesi devam ediyor

Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir: Gümrük vergileri endişesi devam ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD'nin gümrük vergisi politikalarına ilişkin endişeler devam ederken, Çin'den gelen verilerde cari işlemler fazlası kaydedildi. Japonya'nın GSYH verisi beklentiyi aşarken, sanayi üretimi ise düştü.

Cumartesi günü Çin'den açıklanan verilere göre, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 döneminde cari işlemler hesabının 422 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu.

Bu dönemde dış ticaretin 767,9 milyar dolar fazla verdiği, hizmet alım-satımlarında ise 228,8 milyar dolar açık kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Japonya'da açıklanan verilere göre, 2024 yılı 4. çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı. Ancak, aralık ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 39.160 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 2.605 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyrini sürdürerek 22.618 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 3.351 puanda işlem görmekte. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 75.722 puana düştü.

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