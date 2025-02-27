Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın tarifeleri ve teknoloji hisseleri (27 Şubat 2025)

Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın tarifeleri ve teknoloji hisseleri (27 Şubat 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamaları ve teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkat çekerken, Asya ekonomilerinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceği yatırımcıların odak noktası oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, bölgedeki teknoloji hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

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Japonya'da işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 1,9 düşüşle kapanırken, Hong Kong'da işlem gören Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 2,8, telekomünikasyon şirketi China Unicom'un hisseleri yüzde 5,3, bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo Group'un hisseleri yüzde 2,4 azalışla işlem görüyor.

Öte yandan, Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutuyor.

Analistler, Trump'ın artan tarife tehditlerinin küresel ticaretteki dengeleri değiştirebileceğini ifade ederek, dünyanın imalat merkezi olan Asya ekonomilerinin söz konusu gelişmelerden nasıl etkileneceğinin bölgenin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

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Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.262 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.621 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 23.833 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.387 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 74.577 puanda seyrediyor.

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