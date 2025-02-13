Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)

Asya borsalarında, Çin hariç genel olarak pozitif bir seyir gözlemleniyor. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin agresif olmayacağına dair açıklamaları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için müzakerelere başlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ayrıca, Trump yönetimi Çin dışındaki bölge ülkeleriyle de diyalog kanallarını açık tutuyor. Bu hafta sonu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında bir görüşme yapılacak. Görüşmede, ikili ilişkiler, Japonya ile üçlü işbirliği ve Kuzey Kore'nin nükleer programı gibi konular ele alınacak.

Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi ve yıllık yüzde 4,2 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 39.475 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselerek 2.583 puana çıktı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 artarak 22.326 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 yükselerek 76.747 puanda işlem görmeye devam ediyor. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.341 puanda işlem görüyor.

New York borsası günü düşüşle noktaladı