APEC zirvesi protestolar eşliğinde sürüyor. Polis plastik mermi kullandı

Tayland'ın başkenti Bangkok, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) ev sahipliği yapıyor. Zirve çerçevesinde toplantılar devam ederken, başkent sokaklarında tansiyon yükseldi. 18-19 Kasım tarihlerinde Queen Sirikit National Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek dünya liderleri dün öğle saatlerinden itibaren Bangkok'a gelmeye başlarken, göstericiler sokaklara akın etti.

Şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde polis protestoculara sert müdahalede bulundu. Kongrenin yapılacağı salonun bulunduğu cadde trafiğe tamamen kapatılırken, polis caddenin giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler, gün boyu devam eden protestolarda zaman zaman kongre merkezine ulaşmak için polis barikatına doğru yöneldi. Eylemci grupların APEC, Tayland hükümeti karşıtı ve çevreci sloganlar attığı gösterilerde polis yer yer biber gazı ve plastik mermi kullandı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



ZİRVEYE LİDER AKINI

APEC 2022 Zirvesi için Tayland'a gelen liderler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo yer alırken, katılımını iptal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov ülkeye geldi. Toplantılarda ABD’yi ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris temsil ediyor.