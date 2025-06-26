Asya piyasaları Fed’in faiz hamlesini bekliyor: Neler oluyor? (26 Haziran 2025)

Küresel piyasalarda Fed'in parasal gevşeme sürecine dair belirsizlikler dikkatle izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimini eylülde yapacağı beklentisi yüksekliğini korurken, temmuz ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin artışı dikkat çekiyor. Bu yıl için toplamda iki faiz indirimi öngörüsü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla üçe yükseldi.

Asya'da teknoloji ve yarı iletken sektörü hisseleri olumlu ayrışıyor. Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketleri listesinde yeniden liderliğe yükselmesiyle, Asya'daki yarı iletken hisseleri yükseliş trendinde ilerliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde yer alan yarı iletken test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4, Sumitomo Electronics'in hisseleri yüzde 3,6, Lasertec'in hisseleri yüzde 2,2 ve Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.

Güney Kore'de Kospi endeksinde yer alan yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,5, Hanmi Semicon'un hisseleri ise yüzde 6 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artarak 39.588 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşerek 3.079 puana geriledi.

Şu anda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.450 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.311 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artarak 83.084 puanda seyrediyor.

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