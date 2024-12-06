Asya piyasalarında dalgalı seyir: Güney Kore ve Japonya etkisi

Küresel piyasalarda Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya piyasalarında da siyasi kargaşanın varlığını koruduğu Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon'un iktidar partisi lideriyle yapacağı görüşme beklenirken satış baskısı öne çıkıyor. ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Borsa haftanın son iş gününe başladı?

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da reel ücretler ekim ayında yüzde 1,4 artarken, hanehalkı harcamaları aylık yüzde 2,9 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, Japonya'da düzenli çalışanların temel ücretlerinin artış kaydetmesinin pozitif bir ekonomik döngünün yeni bir işareti olduğunu belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) kısa vadede bir faiz artışı yapabileceği spekülasyonlarını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası (RBI) zayıf ekonomik görünüme rağmen, yüzde 4'lük enflasyon hedefine hala uzak olduğunu işaret ederek politika faizini sabit bıraktı. Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,1 düşüşle 149,94 seviyesinde başladı.

New York borsası güne yatay seyirle başladı

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 39.054 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.428 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,20 artışla 3.409 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,91 artışla 19.925 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 81.695 puandan işlem görüyor.