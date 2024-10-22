Asya Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçı bol gole sahne oldu

AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2024/25 grup aşamasında Çin’in Shanghai Shenhua takımı, Kore Cumhuriyeti’nin Pohang Steelers’ını 4-1 mağlup etti. Maça etkili başlayan Pohang, ilk yarıda kaleci Bao Yaxiong’un başarılı kurtarışlarıyla gol bulmakta zorlandı. Jorge Teixeira, 53. dakikada Pohang’ı öne geçirirken, Shanghai Shenhua hızlı bir geri dönüş yaptı.

Maçın 64. dakikasında, Yaxiong’un Teixeira’nın şutunu kurtarmasının ardından Andre Luís kafa golüyle eşitliği sağladı. Bu golün ardından Pohang defansında yaşanan zaafları değerlendiren Shanghai Shenhua, 71. dakikada Cephas Malele'nin kafasından ikinci golü buldu. 82. dakikada ise Kim In-sung’un elle oynama hatası sonrası kazanılan penaltıyı yine Malele gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Yedek oyuncu Gao Tianyi’nin 84. dakikada kaydettiği golle galibiyet perçinlendi.

İlk yarıda etkili olan Pohang, kaçırdığı fırsatların bedelini ikinci yarıda ağır ödedi. Shanghai Shenhua, özellikle Malele’nin oyuna girmesiyle hücumda daha üretken hale geldi ve net bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Çin ekibi, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaparak grubundaki iddiasını ortaya koydu.