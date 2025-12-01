Sri Lanka ve Endonezya, son günlerde Asya'daki dört ülkede yaklaşık 1.000 kişinin ölümüne yol açan sel felaketiyle mücadelede orduyu görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta Sri Lanka adasının tamamında, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın büyük bölümünde, Tayland'ın güneyinde ve Malezya'nın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar, sele neden oldu.

Yaşanan selde Asya'nın dört ülkesi resmen sular altında kalırken ölü sayısı bini geçti. Yüzlerce insansa kayıp. Ülkelerini kasıp kavuran doğal afetle mücadele için orduyu görevlendiren Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Sumatra'da konuştu, "En kötüsünün geçtiğini umuyoruz" dedi.

HASTANE GEMİLERİ YOLDA

Sadece Endonezya'da 442'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan sel ve toprak kaymalarının ardından devlet başkanı olağanüstü hal ilan etmesi için baskı altında. Ülke 2018'de 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan deprem ve tsunami ardından en büyük felaketi yaşıyor.

Ancak Prabowo Sri Lankalı mevkidaşı gibi diğer ülkelerden de yardım talep etmedi. Hükümet, yardım taşıyan üç savaş gemisi ve iki hastane gemisini, ulaşımın zor olduğu bölgelere gönderdi.

SRİ LANKA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bu arada Sri Lanka'da hükümet, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için uluslararası yardım çağrısında bulundu ve askeri helikopterleri devreye soktu.

Sri Lanka yetkilileri Pazartesi günü en az 340 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Felaketin üstesinden gelmek için olağanüstü hal ilan eden Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, yeniden yapılanma sözü verdi. Ulusa sesleniş konuşmasında, "Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğal afetiyle karşı karşıyayız. Elbette, eskisinden daha iyi bir ulus inşa edeceğiz" dedi.

Sri Lanka, yaklaşık 31 bin kişinin ölümüne neden olan 2004'teki tsunami felaketinin ardından en büyük doğal afeti yaşıyor.

Asya'nın büyük bir bölümünde yıllık muson mevsimi yaşanıyor ve bu mevsimde sık sık şiddetli yağmurlar, toprak kaymaları ve seller meydana geliyor.

Ancak Endonezya, Tayland ve Malezya'yı vuran sel felaketi, özellikle Sumatra adasına yoğun yağış bırakan bir tropikal fırtınayla daha da kötüleşti. İklim krizi, fırtınaların şiddetini de artıran bir unsur. Uzmanlara göre atmosferin daha fazla nem tutması daha fazla yağışa neden oluyor.