Asya, Trump'a karşı birleşti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik uygulamaları küresel çapta yankı uyandırmaya devam ederken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore'den oluşan ASEAN+3 grubu ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ticarette korumacı yaklaşımların giderek arttığına dikkat çekildi.

ASEAN+3 ülkelerinin maliye bakanları tarafından yapılan açıklamada, ticarette korumacılığın artmasının yatırım, ekonomik büyüme ve küresel ticaret sistemine olumsuz etkiler doğurabileceği belirtildi. Bu yaklaşımın küresel ölçekte ekonomik parçalanmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu. Bakanlar, kurallara dayalı, serbest, adil ve şeffaf çok taraflı ticaret sistemine olan bağlılıklarını vurgularken, bölgesel ekonomik istikrarın sağlanması için dayanışma ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

ÇİN’DEN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çin ekonomi yönetiminin üst düzey isimleri de ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle artan ticari gerilimler ve belirsizlikler karşısında, ASEAN ülkeleriyle daha güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çin Maliye Bakanı Lan Fo’an ile Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongsheng, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen ASEAN+3 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Çin Maliye Bakanı, Çin’in makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmeye, ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirmeye, ayrıca üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak üzere bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Bakan, küresel ekonomik sistemde ciddi dönüşümlerin yaşandığını, tek taraflılık ve korumacılığın arttığını, bunun da istikrarsızlık ve belirsizlikleri beraberinde getirdiğini kaydetti.

"CHIANG MAI GİRİŞİMİ GÜÇLENDİRİLMELİ" VURGUSU

Toplantıda söz alan Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ise, ASEAN+3 ülkelerinin 2000 yılında imzaladığı çok taraflı kur takası anlaşması olan Chiang Mai Girişimi'nin, bölgesel mali güvenlik ağının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Pan, ABD doları dışındaki para birimleriyle, özellikle Çin yuanı gibi serbest kullanılabilen para birimleriyle finanse edilebilecek yeni bir hızlı finansman mekanizmasının oluşturulmasının CMI kapsamındaki kaynakları genişleteceğini belirtti. Bu adımın, bölge açısından uluslararası para sisteminde çeşitliliği artırma bakımından önemli olacağına işaret etti. Ayrıca, ABD’nin tarifelerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ÇİN VERGİ RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.