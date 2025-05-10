Asya’da savaş çanları çalmaya devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA
Asya’da savaş çanları çalmaya devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Asya’da nükleer güce sahip iki komşu Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar devam ediyor. Son olarak Hindistan Azad Keşmir’e saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil öldü ya da yaralandı.

Hindistan ordusunun Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışma sürüyor. Hindistan ordusu, sınırdaki tartışmalı Keşmir bölgesinde Pakistan topraklarına saldırı gerçekleştirdi. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'deki Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana bölgenin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda en az 13 sivilin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hint ordusunun Azad Keşmir'deki Hajira ve Abbaspur bölgelerine top atışları düzenlediği, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

"HİNDİSTAN'A LAYIK BİR YANIT VERDİK VE MASUMLARIN KANININ İNTİKAMINI ALDIK"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ordusunun Hindistan'ın saldırılarına yanıt olarak başlattığı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin "Hindistan'ın saldırganlığına koordineli bir şekilde güçlü ve etkili bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etti.

Şerif, saldırıların "özellikle Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını gerçekleştirdiği askeri tesisleri hedef aldığını vurguladı. Pakistan'ın Hindistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını doğrulayan Şerif, "Bugün Hindistan'a layık bir yanıt verdik ve masumların kanının intikamını aldık" ifadelerini kullandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik, Hindistan'ın çarşamba günü Pakistan'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından tırmanmıştı.

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