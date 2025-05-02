Asya'nın en büyüğü yarın belli oluyor

Kaynak: İHA
Asya'nın en büyüğü yarın belli oluyor

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale yarın karşılaşacak.

Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi

MERİH DEMİRAL FORMA GİYECEK

Elite, büyük finale sahne olacak. Al Ahli ile Kawasaki Frontale'nin karşı karşıya geleceği final yarın saat 19.30'da oynanacak. Milli futbolcu Merih Demiral, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi dünya futbolunun önemli isimleriyle dolu kadrosuyla Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Cristiano Ronaldo’lu, Sadio Mane’li Al Nassr’ı kupanın dışına iten Japon takımı Kawasaki Frontale ile mücadele edecek.

Kawasaki Frontale - Al Ahli karşılaşması yarın D-Smart ve D-Smart GO'dan futbolseverlerle buluşacak.

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