Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor

1997–98 Asya finans krizinin ardından kurulan Chiang Mai Girişimi, üye ülkelerin kendi para birimlerini istikrara kavuşturmak için döviz kaynaklarına erişimini sağlıyor. Şu an 240 milyar dolarlık bir döviz rezerv havuzu bulunduran girişimde Japonya ve Çin 76,8 milyar dolar, Güney Kore 38,4 milyar dolar, ASEAN ülkeleri ise toplamda 48 milyar dolar katkıda bulunuyor.

Milan’da Pazar günü yapılacak toplantıda genişleme planının resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni sistemin Mayıs ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Girişimin genişletilmesi, Asya’nın yalnızca ekonomik değil, sağlık ve iklim temelli tehditlere karşı da ortak refleks geliştirmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu adım, bölge ülkeleri arasında daha güçlü mali iş birliği kurulmasının da önünü açacak. Bu stratejiyle birlikte, sadece ekonomik krizlere değil, bulaşıcı hastalıklar ve doğal afetler gibi çoklu krizlere karşı dirençli bir bölgesel yapı hedefleniyor.