At arabası ile çarpıp kaçtı! Otomobilde hasar oluştu

Esenyurt'ta, geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaşın yönetimindeki at arabası, hızla sokağa girdiği sırada park halindeki otomobile çarptı.
Arkadan koşarak gelen bir başka vatandaşın yardımıyla kurtarılan at arabası, durmadan uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ATI YÖNLENDİREREK KURTARDI
Olay, 22 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 sıralarında İnönü Mahallesi 410. Sokak'ta yaşandı. Atık toplayan vatandaş kullandığı at arabası, hızla sokağa girmeye çalıştı. Bu sırada at arabası park halindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hareket edemeyen at arabasını kurtarmaya çalışan vatandaş, yaya olarak gelen başka bir şahıstan yardım istedi. Koşarak gelen şahıs, atı yönlendirerek kurtardı.
Kazayı görenlerin bekleyin dediği şahıslar hızla uzaklaştı.
OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ
Kaza sırasında otomobilin arka kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ve kazaya karışanların olay yerinden uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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