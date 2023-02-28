İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ile Amsterdam'a giderek tatil yaptı. Ünlü şarkıcı kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.