At gözü otu grip ve soğuk algınlığına birebir iyi geliyor

Özellikle de kışın grip ve soğuk algınlığına birebir iyi gelen at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

At gözü otu grip ve soğuk algınlığına birebir iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

At gözü otu; Mevsimsel olarak meydana gelen grip ve soğuk algınlığı tedavilerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İltihabı kurutma özelliği bulunuyor.

GRİP NEDİR?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş: 38-39

-Baş ağrısı

-Genel vücut ağrısı

-2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

-Burun tıkanıklığı

-Boğaz ağrısı

-Sıklıkla öksürük

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

At gözü Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam at gözü otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.

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