At keserken suçüstü yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
At keserken suçüstü yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana geldi. Polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

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Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

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