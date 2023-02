At Kestanesinin müthiş yararları

İlerleyen yaşla birlikte artan varis ve damar tıkanıklıkları yaşam kalitesini zorlaştırıyor ve yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda adını daha sık duyduğumuz at kestanesi ise damar tıkanıklığı için bitkisel ve doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır. At kestanesini kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerektiğini de hatırlatalım. Mentollü içeriği sayesinde tıkanıklık yaşanan bölgede hemen etkisi gösteren at kestanesini damar tıkanıklığı oluşmuş olan bölgeye ince bir zar halinde yayarak güzelce yedirin.

AT KESTANESİ GRİBE İYİ GELİR Mİ?

At kestanesinin birçok hastalığa faydası vardır. Doğal bir bitki olan at kestanesi kuru öksürüğe, boğaz ağrısına, nezle ve gribe fayda sağlamaktadır. Ayrıca yumuşak doku ve kan damarlarına da etkilidir.

AT KESTANESİ GÜVEYE İYİ GELİR Mİ?

Güve evin içerisinde halıda, kıyafetlerde ve bakliyat ürünlerinin içerisinde oluşabilir. Bu istenmeyen misafirleri evden uzaklaştırmak için doğal bir çözüm arıyorsanız at kestanesi tam size göre bir çözüm olacaktır. Kilerinize, mutfak dolaplarınıza, bakliyat kavanozlarının içine ya da halınızın üzerine 1 adet at kestanesi koymanız yeterli olacaktır.

AT KESTANESİ HAMİLELİKTE KULLANILIR MI?

At kestanesi kan dolaşımını hızlandırır ve kanı incelten özelliği ile bilinir. Bundan kaynaklı olarak hamilelerin doktor önerisi dışında kullanması önerilmemektedir. At kestanesinin faydaları ve vücuda sağlamış olduğu genel iyileşme söz konusu olsa dahi riski hamileliklerde erken doğum ya da düşük riski oluşturabilir.

AT KESTANESİ EVDE NASIL HAZIRLANIR?

At kestanesi birçok cilt ve eklem rahatsızlıklarına uygulayabileceğiniz doğal ve bitkisel bir tedavidir. At kestanesini evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İşte at kestanesi tarifi.

Yarım kilo at kestanesi

Bir şişe alkol

At kestanelerini havanda dövüp iyice ezin ve üzerine bir şişe alkol dökün. Güneş görmeyecek bir yerde yaklaşık 20 gün boyunca bekletin. Bu süre boyunca merheme dönüşecek olan at kestanesini güvenle kullanabilirsiniz.

At Kestanesi Güve İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Evinize güvelerin yuva yapmaması ve gelmemesi için at kestanesinden faydalanabilirsiniz. Güvelere karşı at kestanesini bakliyat tarzı ürünlerin içine ve kumaşlarınızın arasına koyabilirsiniz. Güve oluşabilecek yerlere 1 adet at kestanesi koymanız güvelerin uzaklaşmasına sebep olacaktır.