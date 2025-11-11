Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Çukurova Caddesi’nde sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafikte ilerlemeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan atın kontrolsüz şekilde koştuğunu gören çevredekiler cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı.

Bu sırada at arabasında yüklü boş çuvallar da yola saçıldı. Araçların arasından geçen at arabası, karşı şeritten gelen otomobile çarparak zarar verdi. İpini koparan at daha sonra koşarak gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.