At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor

At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen mutfaklarımızın vazgeçilmez ürünü sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 1

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adı olan “Bulanık Domatesi” ismiyle piyasaya sunuyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 2

Lezzeti, aroması ve bazıları 1 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkati çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor. Market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükenen Bulanık domatesi, tarlada kilogramı 30 liraya satılıyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 3

Bölgeden 2024 yılı sezonunda yaklaşık 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Bin 800 rakımlı tepelerde, buz gibi kaynak suyu ile yetiştirilen ve zirai ilaç kullanılmayıp hayvan gübresi ile üretilen domatesler, sarp arazilerden at ve katırlara yüklenip civar illere ve Kahramanmaraş haline yetiştirilmek üzere kamyonlara naklediliyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 4

Domates üreticisi Ali Bozlakoğlu, “Kahramanmaraş’ta Bulanık domatesi diye ünlüdür. Buranın geçim kaynağı domates üreticiliğidir biz burada at ve kendi imkanlarımız ile hasadınım yaptığımız ürünleri sevk ediyoruz” dedi.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 5

Nurullah Ayyıldız ise “Tohum dedelerimizden kalmadır. Köyümüzün hava ve suyunun etkisiyle domateslerimiz çok güzel oluşuyor. Semt pazarları ve hale gönderiyoruz ürünlerimizi” diye konuştu.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 6

Kahramanmaraş’ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 7

Kahramanmaraş’ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor. Domatesler tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor.

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At ve katırlarla taşınıyor sarp arazide hasadı başladı. Ata tohumundan ektiler kilosu 30 TL'den satılıyor 8

Kahramanmaraş’ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor.

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