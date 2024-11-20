At yarışlarına VAR geliyor. Başkomiser yabancı olacak

Futbolda son dönemin en önemli kararlarından biri olan VAR sisteminin getirilmesi sonrası özellikle Süper Lig’de saha içindeki kararların alınmasında merkez rolünü üstlendi. Hem övgülerin hem de tepkilerin odağında yer alan VAR’ın at yarışlarına da getirileceği ortaya çıktı.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı yapığı açıklamada VAR sistemini at yarışlarına getireceklerini açıkladı. TJK TV ve TAY TV ortak yayınında açıklamalar yapan Adalı, Veliefendi Hipodromu’na VAR odası kurulacağını söyledi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın derlediği habere göre, Riva’daki sistemi kuracaklarını belirten Adalı, VAR odasında 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakem olacağını söyledi. Adalı’nın açıklamasına göre, VAR hakemleri yarışlardaki faul veya sonucu etkilediği düşünülen protesto denilen itirazlarda görüş belirtecek. Ancak son karar Mahali Yarış Komislerler Kurulu tarafından verilecek.

Yabancı başkomiserin yarışları yurt dışından mı yoksa Türkiye’de yaşayıp Veliefendi Hipodromu’ndan mı izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.