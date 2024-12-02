ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları, 30 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?