ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?

Güz dönemi vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ara sınav puanının ders başarı notuna katkısı %30 olacak.
Sınav sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından [ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi](https://obs.atauni.edu.tr/) üzerinden ilan edilecek.
ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF ara sınavları, 30 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihlerinde yüz yüze yapıldı.
Sınav sonuçlarının, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecekler.