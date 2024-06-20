Ata dayak cüzdan yaktı

Ziya Gökalp Mahallesi'nde at arabasında yolculuk yapan bir kişi atın arabayı çekmek istememesi üzerine eline bir sopa alarak atı dövmeye başladı. Yediği dayağa rağmen at arabayı çekemedi.

Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Atın sahibinin C.C. isimli şüpheli olduğu, atı kontrol eden diğer şüphelinin ise 18 yaşından küçük E.B. olduğu tespit edildi.

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.