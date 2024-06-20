Ata dayak cüzdan yaktı

Kaynak: İHA
Ata dayak cüzdan yaktı

Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yapan bir kişi at arabayı çekemeyince sopayla vurmaya başladı. Bu anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Polis sopa ile ata işkence eden kişiye 4 bin 810 lira para cezası kesti.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde at arabasında yolculuk yapan bir kişi atın arabayı çekmek istememesi üzerine eline bir sopa alarak atı dövmeye başladı. Yediği dayağa rağmen at arabayı çekemedi.

Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Atın sahibinin C.C. isimli şüpheli olduğu, atı kontrol eden diğer şüphelinin ise 18 yaşından küçük E.B. olduğu tespit edildi.

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

a4.jpg

a2.jpg

a1.jpg

Son Haberler
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu Gündem
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu Gündem
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak Gündem
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak
Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı Spor
Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta Gündem
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir Gündem
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir