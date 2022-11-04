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  • Ata Demirer sabah 11.00'da geldiği mekandan gece 02.00'da çıktı. Ünlü komedyeni iki kız arkadaşıyla görüntülendi

Ata Demirer sabah 11.00'da geldiği mekandan gece 02.00'da çıktı. Ünlü komedyeni iki kız arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü komedyen Ata Demirer önceki gün iki kız arkadaşıyla Cihangir’de bir mekandaydı. Demirer sabah 11.00’de geldiği mekandan saat 02.00’da tek başına ayrıldı. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:09
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Ata Demirer iki kız arkadaşıyla görüntülendi! Ünlü komedyen sabah saat 11.00'da geldiği mekandan 02.00'da çıktı

Ata Demirer sabah 11.00'da geldiği mekandan gece 02.00'da çıktı. Ünlü komedyeni iki kız arkadaşıyla görüntülendi
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Ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.

Sabah 11.00'de mekana gelen Demirer, gece 02.00 sularında mekanı terk etti. Kız arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren ve mekan çıkışı alkollü olduğu gözlenen Demirer'in, aynı mekanda 14 saat oturması görenleri hayrete düşürdü.

Mekanda kendisine özel masa hazırlatan Ata Demirer, kız arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

YENİ FİLM HEYECANI

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Demirer, "Arkadaşlar evim hemen şurada zaten, yormayın beni. Yeni filmim 'Bursa Bülbülü'nün heyecanını yaşıyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.

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