Ata Demirer sabah 11.00'da geldiği mekandan gece 02.00'da çıktı. Ünlü komedyeni iki kız arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.

Sabah 11.00'de mekana gelen Demirer, gece 02.00 sularında mekanı terk etti. Kız arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren ve mekan çıkışı alkollü olduğu gözlenen Demirer'in, aynı mekanda 14 saat oturması görenleri hayrete düşürdü.

Mekanda kendisine özel masa hazırlatan Ata Demirer, kız arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

YENİ FİLM HEYECANI

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Demirer, "Arkadaşlar evim hemen şurada zaten, yormayın beni. Yeni filmim 'Bursa Bülbülü'nün heyecanını yaşıyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.