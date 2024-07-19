Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı

Ata Demirer, son zamanlarda 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu değişimini Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programında anlatan Demirer, ameliyat olmadan sıkı bir diyet programı ve sporla kilo verdiğini açıklamıştı.

"2.5 YIL SÜRDÜ KİLO VERMEM"

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem." şeklinde konuşan Demirer, yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettirmişti.

TEKNESİNE 'SEVDALI' ADINI VERDİ

52 yaşındaki komedyen, şimdi ise yeni aldığı lüks teknesiyle gündeme geldi. "Sevdalı" adını verdiği teknesinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Demirer, "Hoş geldin kızım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü isimlerden Fedon, Eda Erdem, Melek Baykal, Fatih Altaylı, Nilgün Belgün gibi birçok kişi de Demirer'e "Hayırlı olsun" mesajları gönderdi.