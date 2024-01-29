Ata Demirer üç yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. İlk gösterisini yapacağı şehir belli oldu

Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak olan Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah öncülüğündeki orkestra eşlik edecek.

"Ata Demirer Gazinosu"nun ilk etkinliği 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenecek.

Demirer, bundan sonra 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahneye çıkacak.