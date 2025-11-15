Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ata Demirer yılbaşında sahne alacak. Demirer’in yılbaşında alacağı ücret ve onu ön sıradan izlemenin bedeli kişi başı 75 bin TL.

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin sahneye çıkacağı mekanlar ve kaşeleri belli olmaya başladı. Ünlü komedyen Ata Demirer de yılbaşında sahne alacak. Bir otelde sahneye çıkacak olan Demirer'in sahnesini ön sıralardan izlemenin bedeli dudak uçuklattı.

İLK KEZ YILBAŞI EĞLENCESİNDE SAHNE ALACAK

Posta'da yer alan habere göre, şimdiye kadar biletli gösteriler yapan Ata Demirer, ilk kez bu yılbaşında bir otelde yemekli yılbaşı eğlencesinde sahneye çıkacak.

ÖN SIRADAN İZLEMENİN BEDELİ…

Ünlü komedyenin yılbaşı akşamı için 30 milyon liraya anlaştığı konuşuluyor. Ata Demirer'in şarkılar söyleyeceği, 'Yılbaşı Gazinosu' adlı gösterisini ön masalardan izlemenin bedeli kişi başı 75 bin TL.

TARKAN İSE 2 SAAT İÇİN 14 MİLYON TL ALACAK!

Yılbaşına bir aydan az zamanın kaldığı şu günlerde, ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri ve mekanları belli olmaya başladı. Bu sene rekor Tarkan’da.

Yazarımız Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Girne'de sahneye çıkacak olan Tarkan yalnızca iki saat sahnede kalacak ve tamı tamına 14 milyon TL alacak.