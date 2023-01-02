Ata Demirer'den 'Liman abisi' taklidi. Bir elde rakı gözler fıldır fıldır

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü ile yine çok konuşulacak. Son dönemde TikTok paylaşımlarıyla da dikkat çeken Demirer, bu defa "Liman abisi" serisini devam ettirdi. Yılbaşının hemen ardından yeni videosunu paylaşan Demirer, izleyenleri güldürdü.

Oyuncu Ata Demirer'in son filmi "Bursa Bülbülü" 13 Ocak'ta Disney + 'ta izleyici ile buluşacak.

Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten ilk karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.