





Türk sinemasında imza attığı yapımlar ve bir dönem kahkaha tufanı yaratan stand-uplarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Demirer, son dönemde hem görünümüyle hem de yaşam tarzındaki değişiklikle hayranlarının dikkatini çeken paylaşımlara imza atıyor.

5 ayda 30 kilo vererek daha dinç ve genç bir görünüm yakalayan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

ANTREMAN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Fit görüntüsüyle gündem olan Ata Demirer, spor yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim, spor salonunda ter döktü.





Sık sık diyet yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğinin altını çizen ünlü komedyen, boks antremanından video ve kondisyon bisikletiyle poz verdi.