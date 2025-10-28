YENİÇAĞ - Gaziantep / Mete Büyükmurat

Cumhuriyet’in 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanırken, Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Gaziantep İl Beyi *Mete Büyükmurat*, yayımladığı mesajında Cumhuriyet’in anlam ve önemine vurgu yaptı.

Büyükmurat mesajında, “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığın, özgürlüğün, aklın ve bilimin adıdır” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, büyük önder *Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün* ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare biçimi’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i sonsuz bir inanç, sarsılmaz bir irade ve onurla savunduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.”

Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldığını belirten Büyükmurat, “Bu topraklar, mandaya ve himayeye karşı duran, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyen bir milletin kanıyla sulanmıştır. O yüzden bizler için Cumhuriyet, sadece bir tarih sayfası değil; şehitlerimizin bedeli, Türk milletinin namusu ve onurudur.” ifadelerini kullandı.

Atatürk ilke ve devrimlerinin önemine dikkat çeken Mete Büyükmurat, Cumhuriyet karşıtı zihniyetlere karşı Türk gençliğinin her zaman dimdik duracağını vurguladı:

“Bugün hâlâ Atatürk’ün yolundan rahatsız olan, Cumhuriyetin kazanımlarını sorgulayan, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan her zihniyet, bu milletin iradesine çarparak yok olmaya mahkûmdur! Biz, Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları olarak, Atatürk ilke ve devrimlerinin sarsılmaz bekçileriyiz. Cumhuriyet’in ışığını söndürmeye yeltenen her karanlığa karşı dimdik duracağız!”

Mesajının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Büyükmurat, “Cumhuriyet bizimdir, biz Türk gençliğinindir! Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleriyle açıklamasını tamamladı.