ATAK helikopteriyle hedef tam isabet vuruldu! MSB "Hızla Yaklaşıyoruz" mesajıyla paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı.
"Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" vurgusu yapılan videoda, hedefin tam isabet vurulduğu görüldü.
Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aI3UHhnGLs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2025
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