ATAK helikopteriyle hedef tam isabet vuruldu! MSB "Hızla Yaklaşıyoruz" mesajıyla paylaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
ATAK helikopteriyle hedef tam isabet vuruldu! MSB "Hızla Yaklaşıyoruz" mesajıyla paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, T-129 ATAK helikopteriyle terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Videoya, "hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" mesajı eşlik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı.

"Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" vurgusu yapılan videoda, hedefin tam isabet vurulduğu görüldü.

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