Ataköy’de şok düşüş! Çatıdan dereye uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Bakırköy’de, bir kafede çalışan Burhan Temizay, öğlen saatlerinde çıktığı çatıdan dengesini kaybederek dereye düştü. Düşme sonucu kolundan ve ayağından yaralanan Temizay, derede mahsur kaldı.

Olay, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Ömer Duruk Camisi'nin karşısında bulunan tek katlı bir kafede öğlen saatlerinde meydana geldi. Kafede çalışan Burhan Temizay, çatıya çıktı. Temizay dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü ve yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından ve kolundan yaralanan çalışana ulaşamadı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dereye indi.

Burhan Temizay sedyeye bağlanarak halat yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaralı çalışana ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

