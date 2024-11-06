Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Samsun'un Atakum Belediyesi'nin ek binasında yangın tatbikatı yapıldı. Belediye personeline yangına müdahale ve kriz anında yapılması gerekenler simülasyon eğitimi ile anlatıldı.

Atakum Belediyesi'nin Alanlı Mahallesi'nde bulunan ek binasında, yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile yangına hızlı müdahale konusunda belediye personeline önemli bilgiler verildi.

İtfaiye ekipleri, teorik bilgilerin ardından yangının ilk anlarında yapılması gereken müdahaleleri simülasyon eğitimi ile anlattı. Eğitimde yangın tüpü ile ateş söndürme, tazyikli su ve köpük kullanımı ve tahliye sürecinin nasıl yönetileceği gösterildi. Belediye personeli, eğitimlerin ardından itfaiye ekiplerinin kontrolünde küçük bir alanda çıkarılan yangını söndürdü.

Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Atakum Belediyesi’nde yangın tatbikatı

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