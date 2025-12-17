Atakum Belediyesi ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek bölgelerinde görülen kar yağışına karşı hemen harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabadüz, Erikli ve Yeşiltepe gibi en çok etkilenen mahallelerde kesintisiz çalışma gerçekleştirdi.

Çok sayıda iş makinesinin kullanıldığı operasyonlarda, karla kapanan yollar hızla açılarak vatandaşların mağduriyet yaşaması önlendi.

Ekipler, buzlanma tehlikesine karşı önlemlerini de sıkılaştırdı.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kentimizin yüksek rakımlı kesimlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Ekiplerimiz, yağışların başlamasıyla mahallelerimize hareket ederek için kar küreme çalışmaları yürüttü ve kısa sürede karla kaplanan yollar açıldı. Buzlanma riskine karşı tedbirler artırdık. Vatandaşlarımızın kentimizde görsel şölen yaşatan karın keyfini çıkarması ve herhangi bir sorun yaşamamaları için teyakkuz halindeyiz."