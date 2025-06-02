Atakum Meclisi’nde neler karara bağlandı? Samsunspor’a Avrupa desteği

Kaynak: İHA
Atakum Meclisi’nde neler karara bağlandı? Samsunspor’a Avrupa desteği

Atakum Belediye Meclisi’nde 3 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Samsunspor’a başarılar dilendi, fiyat tarifeleri ve kadro değişiklikleri görüşüldü. Kararlar, son toplantıda kesinleşecek.

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Birleşimine ait toplantı, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi.

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Toplantıda, gündem maddelerine geçmeden önce söz alan Halil Taşkın, Süper Lig'i 3. sırada bitiren Samsunspor'u tebrik ederek, Atakum Belediyesi olarak her zaman şehrin en büyük markası olan Samsunspor'un yanında olduklarını söyledi ve Samsunspor'a Avrupa kupalarında başarılar diledi. Mecliste bulunan diğer grup başkanvekilleri de Samsunspor'a başarılar diledi.

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Dilek ve temennilerin ardından önce geçen aya ait tutanak özeti oylandı. Ardından da "Teftiş kurulu çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin karara bağlanması" maddesi, "AtaÇocuk Gelişim Merkezinde uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi (eski tarife aylık 7 bin TL +KDV – yeni teklif aylık 11 bin TL + KDV)" maddesi ve "Memur dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi" teklifi daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

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Gündeme alınan maddeler, komisyonda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak.

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